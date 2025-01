Con oltre 50 contribuzioni nelle prime ore e il soft cap riempito in pochi secondi, il Fair Launch di Jonky si distingue come uno dei più promettenti del 2025.

Il Fair Launch di Jonky (JONKY), avviato il 16 gennaio alle 16:16 UTC su PinkSale, ha già segnato un traguardo significativo. In pochi istanti dal suo inizio, il progetto ha superato il soft cap, raccogliendo oltre 50 contribuzioni nelle prime ore. Con una durata di sette giorni, la prevendita si presenta come una delle più rilevanti dell’anno nel panorama dei meme token.

Un avvio di successo per Jonky

Jonky si distingue per essere sostenuto dal team che ha realizzato Crow With Knife (CAW), un progetto che ha raggiunto un market cap di 30 milioni di dollari. Questo precedente dà credibilità e forza al nuovo token, attirando una community di sostenitori fiduciosi fin dalle prime fasi.

La scelta del Fair Launch garantisce una distribuzione equa e trasparente dei token, elemento che contribuisce ulteriormente al suo successo iniziale.

Le caratteristiche principali del progetto

Jonky si basa su una serie di elementi distintivi che lo rendono particolarmente attraente:

• Blockchain Polygon: La scelta di Polygon garantisce transazioni rapide, scalabili e con costi ridotti, rendendo il token accessibile a una vasta audience globale.

• Tokenomics trasparente:

>75% della supply è disponibile per la vendita pubblica nel Fair Launch.

>10% è riservato allo staking, offrendo ai possessori un’opportunità di rendita passiva.

>15% è dedicato al marketing, a supporto della crescita e della visibilità del progetto.

>Nessuna riserva per il team, sottolineando un forte impegno per la trasparenza e la fiducia della community.

• Un design accattivante: Il protagonista del progetto, Jonky, è una scimmietta alla moda che richiama il successo di precedenti progetti crypto come Bored Apes e Wise Monkey, capitalizzando sull’appeal delle mascotte nel settore.

• Un ecosistema completo: Oltre al token, il progetto prevede una collezione esclusiva di NFT e una linea di merchandise, ampliando le possibilità di coinvolgimento per la community.

L’importanza delle contribuzioni iniziali

Il rapido superamento del soft cap conferma l’interesse del mercato e sottolinea il ruolo strategico delle contribuzioni iniziali. Attraverso un forte slancio nelle prime fasi, il progetto può attrarre ulteriori investitori e consolidare il suo posizionamento.

Dettagli del Fair Launch

• Data di inizio: 16 gennaio 2025, alle 16:16 UTC

• Data di chiusura: 23 gennaio 2025

• Piattaforma: PinkSale

Con il successo iniziale già registrato, il Fair Launch di Jonky si configura come uno degli eventi più promettenti nel settore crypto del 2025. L’interesse della community e la solidità del progetto indicano un potenziale significativo per il futuro del token.