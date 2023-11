"Just The Way You Are", brano prodotto da Kiara WL esce il 29 dicembre '23, una delle tante label dell'italiana Jaywork Music Group, realtà gestita da Luca Peruzzi e Luca Facchini che dà spazio a tanti artisti di tutto il mondo, sia nuovi talenti, sia personaggi ormai affermati.

Non è tutto, poco meno di un mese dopo, il 26 gennaio '24 per Kiara WL arriva "What I'm feeling" una traccia house, questa volta su Beathacker, un'altra delle etichette di Jaywork. Sono brani perfetti per i club, ma anche per tutti coloro che amano ascoltare il meglio della musica elettronica che gira intorno, ad ogni ora del giorno e della notte.

E' molto attiva nella vivace scena musicale di Londra. Ad esempio, il 16 dicembre '23 è in console al Two More Years di Hackney Wick con Late Night Disco e tanti altri artisti.

Abbiamo incontrato Kiara WL che ci ha parlato della sua evoluzione musicale e della scena musicale inglese.



C'è spazio lavorativo per chi vuole occuparsi di musica come produttore e dj?

"So che la scena in Italia è diversa, ma in Inghilterra ci sono tantissimi generi musicali e c'è mercato per ognuno di essi, e quindi c'è spazio per produttori capaci. Io lavoro anche come produttrice per altri artisti e studi musicali, cerco di espandermi invece che limitarmi. Mi piace poter spaziare in tanti musicali generi per continuare ad imparare e migliorare, al di là della house music".





Come ti vedi tra 15 anni a livello musicale e come persona?

"Sto evolvendo come artista da tutti i punti di vista. Ovviamente l'esperienza mi sta portando a fare scelte diverse e vedere situazioni da diversi punti di vista. Prima ero alla ricerca della mia dimensione e per farlo andavo ovunque avessero spazio per me. Ora sono proiettata su scrivere e produrre musica, migliorare sempre di più, collaborare con altri artisti ed espandermi musicalmente. Il mio obiettivo non è mai stato unicamente quello di essere la persona sotto i riflettori, ma di poter scrivere musica che arrivi al cuore".



https://www.instagram.com/kiarawlmusic

https://www.instagram.com/jayworkmusic