ACOUSTIC SESSIONS” (distribuzione Ada Music Italy - ADA.lnk.to/acousticsessions), il nuovo EP de LE DEVA, l’unico trio pop femminile italiano composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Verdiana Pompa. L’Ep sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali mentre ogni settimana sul canale ufficiale del gruppo verranno pubblicate le live performance registrate nella splendida cornice del Castello Ducale di Corigliano Calabro – Rossano (CZ), con la regia di Davide Imbrogno e Marco Caputo e la produzione di Imbrognocomunicazione.

L’EP contiene le versioni acustiche di tre brani, ognuno con un proprio significato e legato a un momento particolare della carriera del trio: “Un’altra idea”, che ha dato il via ufficialmente all’avventura de Le Deva nel 2017; “GiuraGuida”, il brano con cui Le Deva sono tornate sul mercato musicale la scorsa estate e “Fiori su Marte”, presentato in gara a Una Voce per San Marino, sfiorando la vittoria classificandosi al secondo posto e vincendo il premio OGAE per il miglior brano eurovisivo. Tutti i brani sono stati arrangiati da Francesco Capparelli e Verdiana Zangaro e mixati presso lo studio di registrazione Tape Lab.

Il progetto nasce dalla volontà di riproporre questi brani in un’altra chiave, arricchendo i pezzi con il suono e la magia degli archi che vanno a toccare le corde più profonde e intime dell’interpretazione di Verdiana, Roberta e Greta. L’obiettivo è di ripercorrere questi anni emozionandosi ed emozionando il pubblico che fedelmente segue Le Deva da oltre otto anni. Ricantare dopo alcuni anni questi brani dal rende tangibile anche dal punto di vista interpretativo l’evoluzione del trio, che sa rendere magica e unica ogni esibizione.

«L’idea di questa live session nasce dalla voglia di riportare alcuni nostri brani alla loro genesi, all’origine del momento in cui sono nati e dipartiti alla ricerca di nuove forme. Inoltre, lavorare su un arraggiamento minimal dal punto di vista dei suoni ci permette di muoverci in modo più libero e istintivo sulla tessitura dell’intreccio vocale – racconta Verdiana Zangaro – Era un desiderio che avevamo da molto tempo e ad un certo punto si sono allineati i pianeti, Poco tempo fa sono tornata in uno dei luoghi meravigliosi della mia terra, dove girai il mio primo video a 15 anni. Sono tornata a visitare la meravigliosa Sala degli specchi del Castello Ducale di Corigliano-Rossano e ho subito immaginato i nostri brani in quella cornice. Ho mandato un po’ di foto di quel luogo alle mie compagne e da lì abbiamo iniziato a rendere reale quell’idea di sempre, grazie al lavoro di tutte le persone del team che soprattutto con il loro grande cuore hanno reso questi giorni speciali».

LE DEVA, con un disco d’oro con il primo singolo “L’amore merita”, oltre 3 milioni di ascolti su Spotify, 14 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 100 date live, sono l’unico trio pop tutto al femminile del panorama discografico italiano. Nel loro primo album “4”, pubblicato nell’ottobre 2017, i loro background artistici e le loro singole voci hanno saputo combinarsi e completarsi, senza mai sovrapporsi. Il disco esordisce al 4° posto della classifica degli album più venduti di FIMI/GfK Italia, al 10° posto di quella dei vinili e al 2° posto nella classifica generale album di iTunes. Negli ultimi anni hanno pubblicato i singoli: “L’Estate tutto l’anno” (2018), che viene presentato sul palco del Wind Summer Festival in diretta su Canale5, “Shangai” e “A.I.U.T.O.” (2019). Nel 2020 pubblicano anche “Brillare da sola” e nel 2021 partecipano al Festival di Sanremo, accompagnando Orietta Berti e raggiungendo il podio della classifica della serata Cover. Nell’estate del 2022 tornano con “GiuraGiuda”, il singolo che le porta a vincere il festival internazionale “Kenga Magjike” nella categoria Big International Artist. Nel 2023 sono finaliste di “Una Voce per San Marino”, per aggiudicarsi la possibilità di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2023. Arrivano seconde e vincono il premio “OGAE Italy” per il brano più eurovisivo con “Fiori su Marte”. Per i testi dei loro brani hanno collaborato con artisti come Zibba, Tony Maiello, Marco Rettani, Antonio Maggio, Andrea Amati, Stefano Paviani, Alessio Caraturo, Nicolas Bonazzi e Luca Sala.

