GeoBarents in queste ore sta navigando alla velocità di circa 10 nodi in direzione nord-ovest verso il porto di Augusta.

Quello, infatti, è il porto sicuro che è stato assegnato alla nave umanitaria di MSF nella notte tra domenica e lunedì.

322 le persone soccorse a bordo della nave che da diversi giorni erano attesa di sbarcare, tra cui 95 minori, di cui 82 non accompagnati, 5 con meno di 5 anni ed un neonato.

Questo l'ultimo appello lanciato ieri dall'equipaggio di MSF...

The #GeoBarents needs to disembark 322 rescued people in a Place of Safety now! pic.twitter.com/HNcj25CNQr