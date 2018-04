Raffaele Bruno segretario del MOVIMENTO IDEA SOCIALE a S. Maria C.V. per lo scandalo della metropolitana

MOVIMENTO IDEA SOCIALE, con la partecipazione attiva del Segretario Nazionale RAFFAELE BRUNO e del Segretario Cittadino Carmine Munno con un gruppo di militanti Missini, protesta per lo stato di abbandono in cui vessa la stazione Metropolitana in via GENEROSO IODICE a S.Maria C.V.

I soldi spesi sono stati circa 30 milioni, opera di un'importanza Regionale da almeno 9 anni, ma lasciata all'incuria, abbandonata ai vandali e alla delinquenza, intollerabile il pericolo prodotto dai chiusini aperti, pericoli ad ogni passo, ratti e serpenti fanno da Cicerone, con cancelli aperti in una zona senza alcun controllo, ritrovo di spacciatori, ricettatori e prostituzione.

Si chiede l'intervento delle amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali. Queste istituzioni che abbandonano i cittadini non possono sperperare i soldi dei contribuenti lasciando deteriorare strutture che avrebbero servito un bacino 350.000 utenti.

Un altro schiaffo alla miseria e alle persone che sacrificano tutto per arrivare a mettere un pasto in tavola. Inutile parlare e proporre altre grandi opere se prima non si riqualificano quelle già esistenti.