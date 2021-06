Sarà tra Danimarca e Repubblica Ceca il primo quarto di finale di Euro 2020, dopo che nell'incontro che si è disputato nel pomeriggio di domenica alla Puskás Aréna di Budapest i cechi ,a sorpresa, hanno sconfitto l'Olanda per 2-0.

Le reti sono arrivate entrambe nella ripresa, con Holeš al 68' e Schick all'80', mentre l'Olanda ha giocato in 10 gran parte della ripresa per l'espulsione di De Ligt, avvenuta al 55'.

Il difensore della Juventus, nel tentativo di ostacolare Schick, tocca il pallone con una mano per fermarne l'azione. L'arbitro lo ammonisce ma, una volta richiamato dal Var, si rende conto che si tratta di un fallo da ultimo uomo e lo espelle, quando la partita eraancora bloccata sullo 0-0.

La prima rete scaturisce da una punizione battuta dalla zona del calcio d'angolo. Il cross di Barák attraversa l'area e trova sul secondo palo Kalas che, di testa, rimette la palla sul palo opposto per Holeš che a sua vola colpisce di testa, mettendola in rete.

Il raddoppio arriva su un lancio che permette ad Holeš di tagliare in due la difesa olandese, entrare palla al piede in area per porgerla poi a Schick che, anticipando Blind, batte Stekelenburg con un rasoterra sul primo palo.

Repubblica Ceca e Danimarca si affronteranno alle ore 18 a Baku, sabato 3 luglio.





Crediti immagine: twitter.com/EURO2020/status/1409210076381028354