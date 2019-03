Manila Gorio e Chando sbugiardati anche da Riccardo Signoretti e Daniele Interrante: "Tutto finto"

Le luci e i riflettori mediatici possono essere anche controproducenti anche perché il passato può tornare alla ribalta. Proprio com'è successo domenica scorsa nel salotto tv di Barbara D'Urso. Il direttore dei settimanali di cronaca rosa Riccardo Signoretti ha silurato Manila Gorio rivelando che è da 20 anni che cerca di sfondare nel mondo dello spettacolo con pseudo-scoop e finte storie d'amore con vip.

A Domenica Live Daniele Interrante ha messo più volte in crisi Manila e Chando sulle bugie raccontate in queste settimane, ma il direttore Riccardo Signoretti è stato ancora più incisivo e ha smascherato in diretta senza peli sulla lingua i due ospiti: “Per le vostre prime foto, chi ha chiamato i paparazzi tu o Chando? Perché io sono del mestiere – ha attaccato il giornalista riferendosi a Manila Gorio -, e nessun paparazzo segue te o lui. Non ci spenderebbero neanche i cinque euro della benzina!!! Manila sono venti anni che tenti di uscire sui giornali!!!”. Manila ha cercato di rispondere ma è stata sovrastata dagli altri opinionisti tv che hanno condiviso tutti la stessa opinione del direttore di Nuovo e Nuovo Tv.

Riccardo Signoretti ha poi concluso il suo discorso con grande determinazione e tra gli applausi del pubblico e degli altri opinionisti tv: “Io da addetto ai lavori sostengo che questa sia una storia finta… una paparazzata costruita e mi chiedo se Grecia è vostra complice o seppur di apparire le siete passati sopra… perché sarebbe ancora peggio. Non si calpestano i sentimenti di una persona per una foto su un giornale”. La conduttrice tv ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Jo Squillo, ha concluso la questione con queste parole: “Una cosa ha insegnato Grecia Colmenares, che esiste una dignità delle donne. Ma tu credo che non l’imparerai mai”.