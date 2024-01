È partito in anticipo il Natale Solidale di Atitech, che anche quest’anno si impegna ad offrire pasti gratuiti alle famiglie in difficoltà sul territorio napoletano. Il Presidente Gianni Lettieri: “Durante le festività disparità sociali ancora più evidenti”.



Gianni Lettieri e Atitech: un Natale Solidale per le famiglie in difficoltà

In occasione delle festività natalizie, Gianni Lettieri e la sua Atitech hanno deciso di rinnovare anche quest’anno il loro impegno sociale a favore delle famiglie in difficoltà dei quartieri di Secondigliano e Miano, nonché dei Comuni di Casoria e Afragola. Il Natale Solidale della MRO, giunto alla sua quarta edizione, mette infatti a disposizione le proprie strutture di Capodichino per la distribuzione di 100 pasti caldi al giorno. Rispetto al passato, per questo Natale Atitech ha deciso di allungare i tempi dell’iniziativa partendo il 16 dicembre. Fino al 7 gennaio compreso, negli spazi della mensa di Atitech verranno portati e imbustati i 100 pasti, facenti parte di diversi menu, preparati dalla cooperativa Klarc, che comprendono primo, secondo, contorno e pane. A distribuire i pasti, come ogni anno, saranno i volontari dell’associazione LarSec. Lanciato nel 2020 in risposta alla crisi economica scaturita dalla pandemia, il Natale Solidale è stato riproposto nonostante i segni di ripresa: per il Presidente di Atitech si tratta di segnali deboli, “non sufficienti a farci distogliere lo sguardo da chi fa ancora fatica a concedersi una vita dignitosa”.



Gianni Lettieri: una rete di solidarietà tra Atitech, LarSec e Klarc

Oltre ad una finestra di date più ampia dedicata alla distribuzione dei pasti, il Natale Solidale di Atitech presenta quest’anno un’ulteriore novità rispetto alle precedenti edizioni. Per affiancare i volontari di LarSec, Gianni Lettieri ha infatti coinvolto una cooperativa di giovani, la Klarc, che ha già all’attivo diversi progetti di inclusione sociale e che quest’anno si occupa della preparazione dei menu. Come in passato, l’auspicio del Patron di Atitech è che l’iniziativa possa fornire un sostegno concreto alle famiglie del territorio napoletano: “I giorni di festa sono quelli in cui le disparità sociali si fanno più evidenti – ha sottolineato Gianni Lettieri in occasione del lancio del Natale Solidale - Con questa iniziativa concreta speriamo di far trascorrere in modo più sereno il periodo delle festività a tante famiglie del nostro territorio”.