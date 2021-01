La svolta a destra della Polonia si fa sempre più marcata, manche nel settore dell'istruzione. È infatti intenzione del governo polacco approvare una Legge per l’insegnamento dell’educazione sessuale e dell’economia basata su testi scritti da... Papa Giovanni Paolo II.

Al settimanale cattolico ‘Gość Niedzielny’, il Ministro dell’Istruzione Przemysław Czarnek non ha nascosto l’intenzione di fare qualche cambiamento in materia di insegnamento.«Quando insegniamo i fondamenti dell’imprenditorialità, potremmo introdurre i passaggi delle encicliche papali per stabilire cos’è il lavoro, il libero mercato, la giustizia sociale e così via. Le Encicliche sociali dovrebbero essere utilizzate come libri di testo». (Ministro dell’Istruzione Przemysław Czarnek)



Non contento, il Ministro Czarnek è andato oltre, affermando: «Non sono nemmeno contrario alle richieste di introdurre elementi degli insegnamenti di Giovanni Paolo II sulla sessualità umana per i gruppi più anziani delle scuole secondarie».

Il testo in questione è "Amore e responsabilità. Morale sessuale e vita interpersonale" (1960).

Una svolta molto pericolosa, non solo per le donne ma anche per la comunità LGBT+ da tempo sotto attacco dal Governo di Varsavia.