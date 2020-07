Si svolgerà in due giorni la 30.esima giornata di Serie A. Ad aprire il turno alle 17:15 di sabato, Juventus - Torino, un derby sempre sentito, ma il cui risultato però, negli ultimi anni - polemiche a parte - è quasi sempre stato a favore dei bianconeri.

Infatti, la Juventus ha perso solo uno degli ultimi 27 derby di Serie A contro il Torino, 1-2 nell'aprile 2015: per il resto sono stati 20 i successi bianconeri e sei i pareggi. Inoltre, la Juventus ha subito solamente una rete nelle ultime cinque partite contro il Torino, con l'ultima sconfitta interna che risale all'aprile 1995.

Una partita comunque interessante, perché mentre la Juventus vuole mantenere il vantaggio sulle avversarie nella corsa allo scudetto, il Torino deve prendere i punti che gli mancano per una salvezza tranquilla.



In serata alle 21:45, sempre in chiave scudetto, si disputerà Lazio - Milan, con i padroni di casa che dovranno fare a meno del suo bomber, il caracollante Ciro Immobile. Un problema in più per i padroni di casa, perché la Lazio, durante il girone di ritorno, non vince una partita di Serie A contro il Milan dal

gennaio 2015: da allora, due pareggi e due sconfitte.

Lazio e Milan si sono affrontate 76 volte a Roma in Serie A, con un bilancio di 19 vittorie casalinghe, 36 pareggi e 21 successi esterni. Ma bisogna ricordare che la Lazio è imbattuta da 16 gare interne e l'ultima sconfitta in casa risale infatti al maggio 2019, contro l'Atalanta.



Inter - Bologna alle 17:15, sarà la prima delle partite del turno domenicale, con i nerazzurri favoriti con 70 successi, 35 pareggi e 40 sconfitte, anche se dovranno fare molta attenzione ad una squadra come il Bologna che, giocando senza avere particolari preoccupazioni di classifica, avrà la "leggerezza" necessaria per essere più che pericolosa, pur non avendo pareggia una partita in trasferta dallo scorso settembre e, da allora, avendo sempre subito gol.



Chiuderà il turno la sfida tra Napoli e Roma, entrambe sconfitte nella giornata precedente, con i giallorossi che oramai hanno completamente perso ogni speranza di potersi qualificare alla Champions per la prossima stagione.

Sono 145 i precedenti tra Napoli e Roma in Serie A, con i partenopei che hanno collezionato 43 successi, 50 pareggi e 52 sconfitte. Il Napoli, inoltre, non vince al San Paolo contro la Roma dal novembre 2014 (2-0 con Rafael Benítez in panchina); da allora due pareggi e altrettante sconfitte.