Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.

L'intervista a Alease.



Raccontaci di te dai tuoi primi passi ad oggi nel campo musicale.

Respiro musica da quando sono nata perché mio padre cantava e suonava, è stato facile quindi per me ritrovarmi davanti ad un pubblico già da teen-ager facendo la corista, il piano bar, l' intrattenimento musicale agli eventi, ecc..

Nel 2019 invece ho deciso di mettere nero su bianco tutte le emozioni che provavo ed ho cominciato a scrivere canzoni sia come testi che come musica, e a gennaio 2022 è uscito il mio primo album “Tutto”.



Cosa ti aspetti dalla partecipazione a questo contest?

Che la mia musica possa arrivare ad orecchie finora sconosciute! Inoltre è sempre bello conoscere persone che amano la musica e condividere un palco con loro...nascono sempre spunti interessanti...



Quanta importanza ha la musica nella tua vita?

La musica è l'unico posto che è stato sempre pronto a rifugiarmi, l'unica che non mi ha mai delusa, ne tradita. Mi fa divertire...mi fa commuovere... mi fa riflettere... Mi da veramente tanto!



Qual è il tuo cantante preferito o quello che ti ha ispirato maggiormente?

La voce femminile che trovo estremamente interessante e che mi stupisce ancora ogni volta che la ascolto è quella di Mina. Non ho mai trovato in nessun altra artista quello che percepisco in lei.

Mentre come interprete maschile, pur non amando particolarmente i suoi testi, non riesco a non emozionarmi nel sentir cantare Antonello Venditti, la sua voce emana delle vibrazioni fortissime..

Tuttavia io sono cresciuta a pane e Michael Jackson, e mi ispiro molto a lui cercando nelle mie esibizioni di essere un artista completa, non solo cantando ma anche trasmettendo qualcosa con il corpo e quando possibile con effetti che creino pathos.



Il tuo genere?

Prevalentemente rock, ma impazzisco per la musica dance infatti nel mio LP c' è anche un brano dance e ne sto scrivendo altri...



Si può vivere senza musica?

No, non ci riesci nemmeno se ti impegni! E' la colonna sonora del mio film! Del film di ognuno di noi!



Cosa pensi del panorama musicale italiano?

Penso che finalmente anche la musica rap e trap che tanto era stata discriminata ha avuto il suo momento di gloria... Penso che anche nella musica c'è una moda che prima o poi ritorna... E poi penso che ci sono tanti talenti veri che non verranno mai valorizzati mentre altri mediocri che verranno celebrati grazie alle giuste conoscenze... ma questa è una storia vecchia come il mondo ed è cosi in ogni settore, non solo nella musica...