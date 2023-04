È tornata a riunirsi la Consulta dello Sport, presieduta da Antonio Napoli con l’obiettivo di fare il punto della situazione sugli impianti cittadini analizzando ciò, che è stato fatto, per superare le criticità, e cosa necessita ancora per porre fine ad alcune discrasie, che persistono. I presenti hanno dato atto del lavoro svolto dall’Assessore allo Sport Antonio Nicosia, il quale ha sottolineato l’importanza che i rappresentanti delle varie società dessero riscontro alle “accuse gratuite” rivolte nei giorni scorsi dal Movimento degli Sportivi milazzesi sulle condizioni degli impianti cittadini.

“La mia prima preoccupazione è stata quella di rendere gli impianti in totale sicurezza – ha detto Nicosia – riferendo soprattutto degli interventi effettuati al "Pala-Milone", allo stadio “Marco Salmeri” ed al campo di calcio del Ciantro. Per la struttura di basket ha riferito delle somme spese, circa 80 mila euro, per renderla a norma, visto e considerato che da tempo era stato abbandonato ogni intervento e non era stata conseguita neppure la sua agibilità”.

Sulla piscina invece Nicosia ha detto che la situazione non è facile “nonostante l’impegno e il lavoro degli uffici, perché bisogna muoversi ed agire nel rispetto delle leggi”.

Ai lavori della Consulta hanno partecipato Maurizio Lo Duca (Polisportiva Nino Romano), Maria Cristina Faranda (Swiming Blue), Alfredo Orazio Zappia (Amatori Rugby), Alberto La Masa (The Roller Team), Francesco Grillo (Polisportiva Milazzo), Loredana Oliva (Il Minibasket), Vincenzo Coppolino (A.c.d. Folgore), Antonio Lamberto (Al Capone), Antonino Scaffidi (A.s.d. Espressione Danza), Francesco Pensabene (Polisportiva Milazzo), Riccardo Giambò (Svincolati Basket Milazzo) e Marco Vitale (Asd Pama Archery). Domani, sabato 29 aprile su Linea verde (Rai1) alle ore 12:20 andrà in onda un servizio girato al Mu.Ma., spazio espositivo realizzato all’interno del Castello.

La conduttrice Daniela Ferolla, accompagnata dal biologo Carmelo Isgró, direttore e fondatore del Museo, parlerà di come la città mamertina sia diventata negli ultimi anni un esempio virtuoso di protezione e salvaguardia dell’ambiente grazie alle attività promosse: in particolare grazie alla “City Nature Challenge”, che ha decretato, lo scorso anno, Milazzo come la città con maggiore biodiversità d’Italia.

Si parlerà inoltre di quanto è importante proteggere il mare e la natura, di come ogni giorno si pianti il seme “della protezione dell’ambiente” nel cuore dei tanti bambini e studenti, che visitano lo spazio espositivo.