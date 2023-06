MSI MAG Infinite S3 13NUE-837IT Gaming PC: Prestazioni potenti in un design elegante.

Il MSI MAG Infinite S3 13NUE-837IT Gaming PC è un potente sistema progettato per i gamer che desiderano prestazioni potenti e un'esperienza di gioco straordinaria. Con il processore Intel Core i7-13700F, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, 16 GB di RAM DDR5 e un'ampia capacità di storage SSD PCIe 4.0 da 1 TB, questo PC è pronto ad affrontare qualsiasi sfida di gioco.

Uno degli aspetti distintivi di questo gaming PC è il sistema di dissipazione a liquido preinstallato, che garantisce una temperatura ottimale e un funzionamento silenzioso anche durante le sessioni di gioco intense. Inoltre, l'alimentatore 80+ Gold da 750W assicura un'eccellente efficienza energetica, fornendo una potenza stabile alle componenti di alta gamma.

Il MSI MAG Infinite S3 offre anche un'esperienza wireless straordinaria grazie alla connettività Wi-Fi 6E più recente. Con una velocità eccezionale e una connessione stabile, potrai goderti il gioco online senza interruzioni, anche con numerosi dispositivi connessi contemporaneamente.

Il design elegante di questo PC non passa inosservato. I pannelli laterali in vetro temperato da 4 mm esaltano il desktop personalizzato con l'illuminazione RGB, conferendo un tocco di stile al tuo setup. Inoltre, il vetro utilizzato è conforme allo standard EMI per ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche e garantire la massima protezione per i componenti interni.

La facilità di aggiornamento è un altro punto di forza di questo gaming PC. I componenti sono facilmente accessibili e pronti per essere aggiornati, grazie a un design intelligente che semplifica il processo di upgrade. Potrai migliorare le prestazioni e personalizzare il sistema in base alle tue esigenze di gioco.

In conclusione, il MSI MAG Infinite S3 13NUE-837IT Gaming PC offre prestazioni potenti in un design elegante. Con il suo processore di fascia alta, la scheda grafica performante, il sistema di dissipazione a liquido, l'efficienza energetica e le più recenti tecnologie di connettività, questo PC è una scelta eccellente per i gamer che cercano un'esperienza di gioco immersiva e di alta qualità.

