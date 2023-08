Il 14 agosto, ovvero la sera che precede il Ferragosto, è considerata da molti il Capodanno estivo: tra fuochi d'artificio, feste e cene di gala, in tutta Italia il divertimento è senz'altro protagonista...



E cosa succede al Doride Beach di Marina di Carrara - MS (Viale Amerigo Vespucci 28, info 0585631326) il 14 agosto 2023? Dopo il successo dello scorso anno in occasione della Notte dei Fuochi, sulla terrazza stellata di questo spazio esclusivo si sente forte la voce di Eliza G, cantante italiana dalla carriera internazionale che con il suo show case si esibirà durante una sofisticata Cena di Gala. Gli ospiti di Doride Beach si godranno lo spettacolo del suo live, i fuochi d'artificio che anticiperanno il party di lunedì sera e pure il menu studiato per l'occasione dallo chef Antonio Morelli, che farà vivere un viaggio culinario attraverso i sapori del mare. L'evento, che inizia alle 21:30, è in collaborazione con Red Bull Organics e Bulldog.



Per Eliza G, questa del 14 agosto al Doride Beach di Marina di Carrara (MS), è l'unica data in Toscana prima di iniziare il suo tour teatrale. Un tour che la vedrà impegnata da ottobre 2023. Eliza G farà ascoltare musica internazionale e canzoni italiane. Riproporrà dal vivo il percorso l'ha fatto diventare l'unica artista italiana ad essere presente nel video YouTube che celebra le esibizioni più emozionanti del celeberrimo programma tv internazionale The Voice (https://youtu.be/p3SLWetxjFA), le blind audition che sono riuscite a commuovere i coach. Più tardi, subito dopo i fuochi d'artificio, al Doride Beach la musica non finisce. Arrivano in console Saintpaul, Luca Pedonese e con loro Max The Voice, ovvero lo staff artistico del party Sunset Aperitif al completo, per concludere la serata sul dancefloor.



Eliza G, friulana, è da anni attiva nella scena urban pop internazionale. Oltre 60.000 fa su Instagram.com/elizagmusic, quasi 140.000 su Tiktok.com/@elizagofficial. Se nel nostro paese i fan non le mancano, così come le apparizioni in tv (The Voice of Italy 2019, All Together Now), la sua è una carriera decisamente internazionale: Eurovision Romania 2022, tanti concerti spesso sold out tra Europa ed America Latina, soprattutto in Gran Bretagna, Brasile, Spagna, Svizzera e Francia. Il suo percorso, un continuo susseguirsi di sorprese, nasce dal rock. Eliza G inizia con una piccola band, come quasi tutti gli artisti, facendo prove in scantinati, montando e smontandosi l'impianto da sola. Poi diventa una icona della scena gay in Brasile, fino ad esibirsi in televisione e nei festival elettronici più importanti del Sud America... tutto questo non grazie al rock, ma grazie all'energia di "Summer Lie", pezzo dance scritto per lei da Roberto Zanetti (Dwa Records). Era il 2009 e da lì in poi la sua vita è cambiata, ma non in tutto. L'artista ha deciso di continuare a vivere allo stesso modo, a lavorare nel suo studio, in una zona in cui molti non conoscono la dimensione internazionale del suo successo. La sua esperienza all'estero l'ha portata a scoprire un nuovo modo di lavorare, di approcciarsi alla musica facendola maturare. A tal punto che oggi scrivere e compone gran parte dei suoi brani.