Design Week 2019: da East Market Shop spazio al garden design con “Jungle in Flux”

In occasione della Design Week 2019 e all’interno della manifestazione Porta Venezia in Design, Odd Garden in collaborazione con East Market Shop propone “Jungle in Flux”, un evento unico basato sull’arte metrobotanica. L’ispirazione dello studio di garden design incontra la filosofia dello store con un’installazione che vuole riappropriarsi degli spazi, in un’interazione tra materia ed esseri viventi utilizzando materiali di riciclo.

Una serie di elementi che giocano sul contenimento artistico delle piante saranno distribuiti all’interno dello store e s'interfacceranno con gli elementi di arredo e con i prodotti esposti, creando una composizione fluida che darà spazio all’unione di diversi materiali e molteplici tipologie vegetali. Cemento e materiali tipici del riciclo interagiranno con l’elemento vegetale in un connubio che unisce la dimensione industriale a quella naturale. Il tipico arredamento vintage di East Market Shop farà da sfondo arricchito da elementi tipici del recupero.

Durante il periodo in cui l’installazione “Jungle in Flux” sarà esposta nello shop di East Market (dal 9 al 14 aprile), un’area della location sarà dedicata alla vendita di prodotti hand-made e realizzati da Odd Garden con una speciale “capsule” realizzata appositamente per il Design Week 2019 in linea con l’opera. La presentazione ufficiale è prevista per giovedì 11 aprile ad ingresso libero con DJ set e rinfresco.

Giovedì 11 aprile

dalle 18 alle 21.30

East Market Shop

Via Bernardino Ramazzini 6, Milano

Ingresso Libero