Storia

Il Lapis Lazuli ha una lunga e ricca storia, con oggetti d'arte che sono stati trovati in siti di sepoltura risalenti al periodo neolitico. Ci sono prove che il lapis lazuli sia stato estratto in Afghanistan nel 6000 aC, e che il materiale fu esportato nell'antico Egitto, e successivamente in Grecia e Roma. È risaputo che il lapis lazuli è uno dei minerali utilizzati per adornare la maschera funeraria del Re Tutankhamon. Il lapis lazuli era la pietra preferita dagli egiziani, usata per creare ornamenti come scarabei e gioielli. Si dice che gli scarabei con intaglio di lapislazzuli furono seppelliti con importanti egiziani per la protezione, e Cleopatra usò persino i lapis lazuli in polvere come cosmetici.

In effetti, il lapis lazuli era così famoso nell'antichità, che il poema mesopotamico, "L'Epopea di Gilgamesh", una delle più antiche opere di letteratura sopravvissute risalenti al XVII secolo aC, menziona lapis lazuli diverse volte.

Oltre agli ornamenti, il lapis lazuli è stato usato per creare uno dei coloranti più ricercati del tempo, un pigmento in polvere chiamato ultramarino. Molti famosi artisti del periodo rinascimentale e barocco, come Michelangelo e Tiziano, usavano lapislazzuli in polvere nei loro capolavori. Caterina la Grande in realtà decorò una stanza del suo palazzo di lapislazzuli, sulle pareti, le porte, i caminetti e persino le cornici degli specchi.

Spiritualità

Il lapislazzuli è la pietra della verità, protezione e manifestazione. Meditando con il lapis lazuli, si mantiene in mente l'obiettivo, per la sua manifestazione. Si dice che portare un pezzo di lapis con te a riunioni o audizioni o qualsiasi luogo pubblico attirerà successo e riconoscimento.

Indossare il lapis lazuli o portarlo in giro in tasca può attivare le sue qualità protettive. Si dice che possa bloccare gli attacchi psichici, riportando l'energia negativa alla fonte.

Come pietra della verità, il lapis lazuli risveglia la mente superiore, instillando un desiderio di conoscenza e verità. Non solo aiuta nel processo di apprendimento, ma si dice che aiuti e rafforzi la memoria. Incoraggia la consapevolezza e l'accettazione di sé, riducendo la rabbia o il disagio repressi. Promuove l'onestà, la dignità e l'armonia nelle relazioni.

Il lapislazzuli è regalità, dignità e verità. Una grande pietra per i leader, si dice anche che sia eccellente per avvocati, inventori, scrittori, psicologi e giornalisti.



Con il contributo di LePietre.Srl