È previsto per domenica 11 aprile (in Italia sarà il 12 aprile) il volo inaugurale dell'elicottero Ingenuity su Marte, il primo volo nella storia di un aeromobile su un altro pianeta.

Se tutto procederà come previsto, il piccolo elicottero da meno di 2 kg si solleverà per 3 metri dal cratere Jezero domenica 11 aprile alle 12:30 ora solare di Marte (le 4:54 di lunedì in Italia), rimanendo in aria per un massimo di 30 secondi.

Gli specialisti del controllo missione che operano presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California riceveranno i primi dati sulla riuscita o meno del tentativo nelle prime ore di lunedì.

La missione di Ingenuity è quella di far capire sulla Terra come sia effettivamente volare in modo controllato su Marte, dove le condizioni di gravità e atmosfera sono completamente diverse rispetto al nostro pianeta. Il rover Perseverance si occuperà di riprendere le immagini del volo utilizzando i sistemi Navcam e Mastcam-Z.

"I fratelli Wright avevano solo una manciata di testimoni oculari del loro primo volo, ma il momento storico è stato fortunatamente catturato in una splendida fotografia", ha detto Michael Watkins, direttore del JPL. "Ora, 117 anni dopo, siamo in grado di offrire una meravigliosa opportunità di condividere i risultati del primo tentativo di volo controllato e a motore su un altro mondo tramite i nostri sistemi fotografici robotizzati presenti sul rover".