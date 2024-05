Le raccomandazioni annuali per l'uso dei vaccini antinfluenzali in Italia sono elaborate dal Ministero della Salute, sentito il NITAG (National Immunization Technical Advisory Group), l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni/PA, dopo la revisione di una serie di aspetti, come il trend epidemiologico della malattia influenzale e le popolazioni target per la vaccinazione, la sicurezza, l’immunogenicità e l’efficacia dei vaccini antinfluenzali e altri aspetti rilevanti.

La vaccinazione costituisce la più efficace strategia di prevenzione dell'influenza. L'influenza è una malattia respiratoria acuta che può manifestarsi in forme di diversa gravità. La vaccinazione è fortemente raccomandata alle persone a maggior rischio di complicanze più gravi o peggioramento della loro condizione di base come gli anziani, persone con patologie concomitanti, i residenti in strutture socio sanitarie e altre strutture di assistenza cronica, le donne in gravidanza.

Al seguente link, è disponibile il testo della circolare firmata dal Dg della Prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Vaia, avente per oggetto:

Prevenzione e controllo dell’influenza:

raccomandazioni per la stagione 2024-2025

Gli obiettivi di copertura indicati dal ministero per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024-2025, per tutti i gruppi target, sono i seguenti:

75% come obiettivo minimo perseguibile;

95% come obiettivo ottimale.