Cosa c'è di meglio di un bel piatto di gustose polpette per variare il menù dei nostri piccoli? E la salsa a base di curcuma come accompagnamento le rende ancora più saporite. Da Blog senza Glutine

In queste preparazioni speciali si deve chiedere l’aiuto dei bambini, in questo modo possono vedere come si prepara il cibo e che lavoro ci sia dietro e, quelli più volenterosi, possano scoprire i vari ingredienti che sono dietro ad una semplice polpetta.

Volendo, se volete renderle più guduriose, potete friggerle in abbondante olio d’arachidi.

Gli ingredienti base

La quinoa è una pianta erbacea originaria del Sudamerica; appartiene alla stessa famiglia delle barbabietole e degli spinaci, ma spesso in cucina viene impiegata come un cereale. Ne abbiamo parlato diffusamente nella rubrica sui cereali permessi

La Curcuma è conosciuta da sempre per l’azione depurativa, coleretica (stimolante la produzione di bile da parte del fegato) e colagoga (che favorisce lo svuotamento della colecisti, aumentando l’ afflusso di bile nel duodeno), è un epatoprotettore, stimolante delle vie biliari,antiossidante, fluidificante del sangue

Ingredienti per 4 persone

Per le polpette

200g quinoa

1/4 verza piccola

1/4 cavolo viola piccolo

formaggio morbido misto pecorino/mucca

1/4 porro

2 uova

250g pangrattato senza glutine

Per la salsa alla curcuma

2 cucchiai di curcuma

1/2 panna vegetale

pepe nero

Preparazione

Salsa curcuma

In un pentolino antiaderente,mettete la panna liquida e la curcuma e mescolare fino a quando la curcuma verrà assorbita, non portatela ad ebollizione. Togliete dal fuoco e pepate.

Le polpette

Iniziate con mettere una pentola d’acqua circa 1/2 lt sul fuoco ed aggiungete un dado vegetale.

Tagliate il porro finemente, fate lo stesso con il cavolo viola e la verza.

Prendete una padella con bordi alti e aggiungete un filo d’olio d’oliva extra vergine, il porro, cavolo viola con la verza. Scottateli per qualche minuto, salate. Lavate la quinoa ed incorporatela alle verdure ed aggiungete il brodo fino a coprirla. Cuocete per 15 minuti.

Lasciate raffreddare. Tagliate il formaggio a dadini.

Preriscaldate il forno a 180°.

Una volta raffreddata la quinoa formate delle polpette (saranno molto morbide ma non preoccupatevi). A parte sbattete due uova con la forchetta e salate , in un piatto adagiate il pangrattato senza glutine.

Passate le polpette prima nell’uovo e poi nel pangrattato, ed infornate per 15 minuti.

Una volte cotte servite calde, aggiungete la salsa di curcuma.