In un'epoca in cui la sanità pubblica sembra voglia sgretolarsi, a causa delle risorse scarse, le farmacie restano un punto di riferimento per molti cittadini.

Infatti, in una farmacia sono presenti sempre più specialisti, oltre al farmacista, spesso anche diverse figure come nutrizionisti o esperti in campo medico. In farmacia si controlla il peso, la pressione arteriosa e si chiede consiglio sull'assunzione di farmaci.

L'accoglienza in farmacia è fondamentale. Creare un ambiente separato tra reparti, aree di attesa ecc. Sono importanti gli arredi e soluzioni ad hoc, pensate per la clientela e il personale che presta la sua opera durante il giorno, e spesso anche nelle ore notturne.

Farmacia e telemedicina

La telemedicina a breve entrerà anche negli studi dei medici di base.

In Italia rispetto ad altri in Europa, ormai si è affermata nel 50% delle farmacie italiane, mentre da gennaio 2024 è stata avviata una piattaforma nazionale che porterà progressivamente la telemedicina negli studi di tutti i medici italiani.

Il percorso espositivo e l'organizzazione degli spazi in una farmacia sono importanti, data l'enorme importanza che questi presidi medici rivestono. Ristrutturare una farmacia significa:

- Renderla più agevole per chi vi accede;

-Invogliare il cliente all'acquisto;

- Creare uno spazio per consulti e consigli

- Farmacie idonee per l'accesso di disabili (prive di barriere architettoniche);

- Separare i diversi settori

Esistono studi e aziende specializzate in architettura e ristrutturazione farmacie, come Pharmarama e tanti altri, che dopo un'analisi attenta organizzano gli spazi, e progettano in breve tempo la realizzazione di farmacie funzionali ed efficienti.

Design ma anche tecnologia e competenze adeguate, questi sono gli elementi di una buona riuscita dei progetti.