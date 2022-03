L’atleta professionista Emmanuele “EM314” Macaluso pubblica un saggio dedicato a «Dare il meglio di sé» Documento sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

L’atleta professionista Emmanuele Macaluso, impegnato nel ciclismo (mountain bike) ha redatto un documento nel quale pone l’accento su alcune riflessioni legate alla pubblicazione di «Dare il meglio di sé», Documento sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Emmanuele Macaluso, noto alle cronache anche con il nickname “EM314” e riconosciuto da molte testate giornalistiche nazionali come “l’Atleta più green e sostenibile d’Italia” per la sua attività a favore della collettività e dell’ambiente, mette in evidenza i punti di contatto tra il documento del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e le applicazioni nell’attuale scenario sportivo professionistico.

Macaluso, oltre ad essere un atleta professionista è un esperto di comunicazione, sostenibilità e divulgatore scientifico. Autore del Manifesto del Marketing Etico (2011), di saggi e articoli su testate on e off line.

