Miss Europe Continental 2018, il gran finale europeo a Napoli con un parterre di grande richiamo

Il 24 novembre a Napoli si accenderanno i riflettori sulle Olimpiadi della Bellezza, per la seconda volta dopo il grande successo dello scorso anno. Come sempre, grandi star a MISS EUROPE CONTINENTAL 2018, il concorso di bellezza internazionale del patron Alberto Cerqua giunto alla sesta edizione.

Direttamente dalla Spagna arriva l'attrice Anita del Rey, una delle storiche protagoniste di Una vita, attualmente la soap più vista di Canale 5, che si aggiunge al cast della finalissima delle internazionali e prestigiose Olimpiadi della Bellezza, del patron Alberto Cerqua, a Napoli il 24 novembre 2018 nella splendida cornice del Teatro Mediterraneo alla Mostra D’Oltremare.

Anita del Rey, attrice, ballerina, cantante, era anche nel cast di Paso Adelante, ma oggi è popolare grazie al ruolo della simpatica e vulcanica Trini nella soap spagnola Una vita, campione di ascolti in tv e a Miss Europe Continental 2018 sarà giurata e madrina d'eccezione della serata clou del concorso. Lo stesso compito era toccato lo scorso anno alla collega Sara Miquel (Cayetana).

La giuria sarà composta da volti noti dello spettacolo: con Anita Del Rey, ci saranno tra gli altri, anche due bellissimi delle fiction nostrane, Danilo Brugia e Massimiliano Varrese, l'opinionista e conduttrice Daniela Martani, e la splendida attrice Nina Soldano, una dei volti più amati delle serie televisive. La serata sarà condotta da Veronica Maya e Marco Senise, per il terzo anno consecutivo come coppia collaudata, e con loro ci saranno Gianluca Magni e Maria Monsè nella veste di inviati.

La Monsè è reduce dall'esperienza scoppiettante del Grande Fratello Vip che la vede nell'occhio del ciclone, e chissà cosa succederà quest'anno a Miss Europe Continental dove tra gli ospiti, di un atteso e prestigioso red carpet ricco di ospiti del mondo dello spettacolo e delle fiction, ci sarà anche Daniela del Secco alias la Marchesa d'Aragona, uno dei personaggi del momento, altra concorrente del GFVIP 3, e "nemica" mediatica della Monsè.

Con tantissimi nomi delle fiction e dello spettacolo, la Marchesa siederà in prima fila, in un parterre di grande richiamo. Sul palco, anche Natalia Varchenko, la Miss Europe Continental 2017 in carica, e il modello e attore Gennaro Cassini, per un cast e una serata che si riveleranno indimenticabili.