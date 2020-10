Iniziato il suo mandato quattro anni fa come Donald Trump, il presidente in carica degli Stati Uniti lo sta adesso portando a termine dopo essersi trasformato in Donald Dumb (per chi avesse qualche difficoltà con l'inglese può aiutarsi con un qualsiasi traduttore). O almeno così sembra.

Non essendo riuscito a gestire l'emergenza Covid, Donald Dumb ha deciso che questa non esisteva, utilizzando la sua esperienza con quella malattia come dimostrazione del fatto che non sia per nulla pericolosa come tutti dicono.

A supporto di questa "strategia" elettorale, che è paragonabile né più né meno ad un atto di pura e semplice criminalità, Dumb ha aumentato la frequenza dei suoi comizi dove ha ammassato migliaia di persone, per lo più senza mascherina, dicendo loro che la pandemia è un'invenzione dei mezzi d'informazione che sono schierati contro di lui.

Pandemia o economia? Questo il neppure tanto amletico quesito di Dumb, visto che non avuto mai nessuna esitazione a scegliere la seconda. Dumb, però, non si rende ancora conto (nomen omen) che, anche se ignorato, il contagio da coronavirus influenzerà comunque l'economia, perché con il numero di morti che inevitabilmente contnuerà a salire, oltre al sistema sanitario, contribuirà a mandare in pezzi anche quello produttivo e successivamente gli scambi commerciali.

Dumb non ci è ancora arrivato, Wall Street, incredibilmente, inizia a comprenderlo e la borsa ha cominciato a dare i primi segni di cedimento. E come potrebbe essere altrimenti considerati i dati del contagio?

Quanti sono i contagiati nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti? 100mila. La media giornaliera dei tamponi effettuati in ogni singolo stato è inferiore ai 28mila (secondo The Covid Tracking Project). Attualmente, gli ospedalizzati negli Stati Uniti sono in totale circa 47mila, i morti 230mila.

Per i meno attenti, va poi ricordato che il sistema sanitario americano, di quella che viene definita la più grande democrazia al mondo, è basato sul censo: se hai i soldi, molti, avrai le cure migliori ; se hai pochi soldi potrai curarti parzialmente, se non hai i soldi, crepi.

Grazie a questo democraticissimo sistema sanitario, una pandemia è come chiudere un branco di lupi affamati in un ovile.

Donald Dumb ha "ovviato" al problema garantendo cure gratuite anche ai malati Covid che non hanno un'assicurazione medica... ma solo a quelli che non soffrono di altre malattie. Come ben sappiamo, la Covid colpisce più gravemente le persone con altre morbidità. Quindi, molte persone che credevano di avere beneficiato di un'assistenza gratuita, una volta sopravvissute, si sono viste recapitare fatture da 100mila dollari, senza dimenticarsi di aggiungere che le spese di trasporto in ospedale e i farmaci post ricovero (costosissimi) non sono comunque compresi.

In una simile situazione, secondo voi, quante persone sono morte e stanno morendo per Covid negli Stati Uniti di Donald Dumb senza che finiscano nelle statistiche ufficiali?

E mentre questo sta accadendo, Dumb continua a negarlo, contribuendo con le sue fake news e i suoi comizi ad aumentare un contagio che forse è fin d'ora già fuori controllo, più di quanto non lo sia in Europa.

Ma un secondo mandato per Donald Dumb è essenziale per evitare che lui e le sue torri non vengano sommersi dal mare di inchieste e debiti dai quali cerca disperatamente di proteggersi.

Ma gli americani che lo voteranno che cosa ci guadagneranno? Questo è un mistero... a meno che non siano loro ad essere dumb, mentre Trump è sempre stato e continua ad essere Trump.