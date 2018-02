Il campione del mondo 2016 di Formula 1 Nico Rosberg è il papabile candidato alla guida del team ufficiale Mercedes di Formula E, a partire dalla Stagione 6, in concomitanza con il debutto della casa di Stoccarda.

L'ex pilota tedesco, ritiratosi per dedicarsi alla famiglia, potrebbe ritornare in lizza in Formula E correndo con il suo ultimo team, in base alle ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra.