HTMS e Visit Brussels insieme per la promozione del settore MICE

HTMS prosegue nel percorso volto, specificatamente, a proporre sinergie con gli Enti di promozione turistica al fine di incrementare il traffico del segmento MICE verso varie destinazioni.

«E’ questo un modello che abbiamo già applicato in maniera convincente e dai risultati interessanti, con altre realtà analoghe - commenta Emanuele NASTI, general manager di HTMS - e proprio in quest’ottica, con Visit Brussels, abbiamo concluso un accordo di commercializzazione per la promozione della capitale Belga in ambito Meeting Incentive Congressi Eventi».

La responsabile Italia di Visit Brussels, Ursula Jone Gandini ha aggiunto: «Il turismo congressuale è nel DNA di Bruxelles, che offre più di 200 location in grado di ospitare ogni tipo di evento e 20.000 camere d’albergo, suddivise in più di 100 hotel. Il nostro impegno sul fronte del MICE si basa in primo luogo sulla formazione: grazie al supporto di HTMS, vogliamo trasmettere anche l’aspetto esperienziale, l’atmosfera allegra e accogliente che si respira in città e che la rende perfetta per l’incentive e anche per piacevoli contaminazioni tra viaggi d’affari e soggiorni di piacere».

Bruxelles è una meta strategica per il mercato MICE: capitale del regno del Belgio, è anche la capitale dell’Europa e, proprio per questo, è una destinazione ideale per il settore. Si tratta infatti, di una meta accessibile da tutti i punti di vista: cosmopolita e multilingue, è stata scelta come capitale europea per la sua posizione nel cuore del vecchio continente. Visit Brussels è l’agenzia per il turismo di Bruxelles, la cui missione è espandere e consolidare l’immagine della Regione di Bruxelles Capitale.

L’agenzia ha quindi affidato ad HTMS l’incarico di promuovere la propria offerta MICE sul mercato italiano con l’obiettivo di sviluppare l’offerta e le opportunità che Bruxelles propone in termini di congressi, fiere, meeting e eventi; quindi non solo organizzare l’accompagnamento dei professionisti e creare une rete di operatori della «meeting industry» o delle associazioni internazionali con l’obiettivo di creare un’offerta forte e coerente, ma dare un concreto impulso alla destinazione stessa.

«Siamo felici di assistere un ufficio come Visit Brussels nella promozione di una destinazione che arricchisce, in particolare, la nostra offerta per il MICE - ha aggiunto NASTI - e s’inserisce perfettamente nel quadro strategico di HTMS che ci vede impegnati ad accrescere il nostro ruolo di consulenti verso rappresentati e mercato trade, come base indispensabile per il successo della nostra attività di GSA».

La prima iniziativa di formazione in programma sarà il 29 marzo 2019 a Milano nell’ambito della “VISIT BRUSSELS MICE ACADEMY” attraverso un appuntamento con posti disponibili limitati di prezioso aggiornamento tecnico studiato per raggiungere chiunque abbia il desiderio di scoprire perché Bruxelles da Capitale Europea si candida ad essere anche la capitale del MICE.

Il programma dell’evento che si terrà presso il Ristorante Savini (Duomo) a Milano, Venerdì 29 marzo 2019, riservato esclusivamente agli operatori professionali del segmento MICE, con pre accredito obbligatorio, prevede:

13,00 Welcome

13,15 Light Business Lunch & Presentation

14,00 Coffee & Question Time

14,30 Termine evento