Il caffè, una bevanda ricca di misteri tutti da scoprire...

Il caffè è una bevanda amata da tanti. Per gli italiani il caffè è un vero e proprio stile di vita. Non è solo il suo sapore ed il suo aroma irresistibile a renderlo così apprezzato, ma anche le numerose qualità benefiche per la nostra salute.

Pur essendo una bevanda largamente studiata e pubblicizzata, vi sono ancora tantissime cose sul caffè che tante persone ignorano e che vale sicuramente la pena conoscere meglio.

Ad esempio, secondo alcuni ricercatori la caffeina aumenta l'effetto dei farmaci analgesici. Inoltre, fa bene a chi fa attività attività fisica, senza dimenticarne l'utilità al mattino.