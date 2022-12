DoppioSenso, all’anagrafe Gabriele Durando, nasce a Torino nel 1999.

In età adolescenziale inizia ad appassionarsi al mondo del rap grazie alla semplicità e alla schiettezza nell’esprimere un concetto e grazie all’utilizzo delle “punchline” (rime di chiusura di una frase, volte a causare stupore nel pubblico): queste due caratteristiche diventeranno presto due linee guida del suo processo creativo.

Con il tempo, lo stile duro e grezzo degli albori si è trasformato in un rap introspettivo e profondo, a causa alla necessità di raccontare storie del passato che hanno forgiato la sua persona: l’evoluzione viene percepita anche nel suono delle canzoni, tramite produzioni musicali con influenze pop/indie e la scelta di alternare o mischiare il canto con il “quasi parlato” del rap.





BRANI PUBBLICATI

Katrina (Pt. Due) – DoppioSenso (prod. by Morea): pubblicata nel 2020, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale.

Nuovo Dì – DoppioSenso (prod. by getoffthekaiman): pubblicata nel 2021, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale.

Lo Faccio Per Me – DoppioSenso feat. Enneloser (prod. by getoffthekaiman): pubblicata nel 2021, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale.

Superman – Doppiosenso (prod. by getoffthekaiman & Split): pubblicata nel 2021, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale

Su Marte – DoppioSenso (prod. by Split): pubblicata nel 2021, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale.



PROGETTI/EVENTI FUTURI

Entro la fine del 2022 sono programmate le pubblicazioni di tre inediti (Lei Mi Ama, Giù, Non Va), un’esibizione a Potenza il 24 Settembre 2022 al Teatro Stabile e un’esibizione a Taranto al Teatro Tatà il 29/10/22 grazie al “2Mari Song Festival”: quest’ultimo concorso garantisce l’accesso diretto alla vetrina di “Sanremo Discovey”, alla quale DoppioSenso parteciperà i giorni 9/10/11 Febbraio 2023.

A partire da Gennaio 2023 verranno effettuati i primi passi utili alla pubblicazione di un EP di 6 tracce, che sarà il cavallo di battaglia del nuovo anno che verrà.





2MARI SONG FESTIVAL (Gabriele Durando):

Titolo del brano: Lei Mi Ama

Categoria: inediti.



SANREMO DISCOVERY (cantautore):

Il brano scelto per l’esibizione si intitola “Lei Mi Ama”: il brano descrive la relazione tra un ragazzo e una ragazza, nella quale il coinvolgimento da parte di un singolo è descritto da una linea piatta: è un tentativo di autoillusione, in quanto il non corrisposto nutre un senso di speranza verso un lieto fine che non potrà mai esserci.

La canzone è caratterizzata da sonorità pop/indie, che richiamano una certa nostalgia verso un sentimento che col tempo si è affievolito, e da una scrittura influenzata dal rap, colma di sofferenza e rassegnazione.





TESTO “LEI MI AMA”:

(STROFA 1)

Scelgo il vestito, ma non lo mettiCome il sorriso, quando mi aspetti

Sembro un tuo amico, uno di quelli

Che non è figo, però lo becchi

Gli anni che mi scorrono soltanto addosso

Come se non fossi più dentro al mio corpo

Perdersi in un luogo senza più un ricordo

Chiedermi chi sono e non rendermi conto

Che non lo so e non capisco il perché

Come sto non ci penso con te

Ma da solo poi faccio le tre

E non ci do peso

Per non capire che è tutto una me

Non scoprire dei lati di me

Che ho nascosto da un pezzo e per que(sto)

Io non ci do peso

Qua si scioglie tutto anche se arriva l'inverno

Anche sta notte morirò

E faccio di tutto per non stare sveglio

(RIT X2)

Lei mi ama

Anche se non pensa a una casa

Anche se non cerca una quadra

Ma lei mi ama

Anche quando sono coi raga

Anche quando è lei che paga

Lei mi ama

Anche quando non le andava

Anche quando è incazzata

Lei mi ama ah ah

Lei mi ama ah ah

(STROFA 2)

Perdo l'appetito se mi gridi contro è un bivio sai quanta ne ho di pazienza

Mi metti alla prova ma il giochino non funziona la memoria mi spaventa

Sembra hai una pistola che mi punti alla gola se non seguo la scaletta

Ma chi cerca trova io cerco una soluzione tu spesso cerchi la guerra

Pensa la mia testa mi ferma in cella

Mi chiudo in una gabbia quando ho sete di vendetta

Inverso ciò che accade se ti chiedo una carezza

Il rispetto va a mancare se un favore è una richiesta

Rimarrò fino alla fine te l'ho detto un po' di tempo fa ma resta una promessa

E se poi con quegli occhi mi guarda io so con certezza

(RITX2)

......