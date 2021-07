Sky Sport ha dato la notizia che anche gli arbitri Davide Massa e Piero Giacomelli sono sotto indagine della Procura arbitrale per rimborsi ritenuti non corretti relativi ad alcune trasferte e, per tale motivo, sono stati sospesi in via cautelare.

Anche se le presunte infrazioni contestate sarebbero più lievi rispetto a quelle per le quali sono poi stati squalificati Pasqua e La Penna, Massa e Giacomelli non partiranno per il raduno della CAN di serie A e B, previsto in queste ore a Sportilia, sotto la direzione del neo-designatore Gianluca Rocchi.

I casi dei rimborsi gonfiati sono emersi in seguito all'audit che la Federcalcio ha disposto in accordo con l'Aia per verificare le note spese arbitrali.

Intanto Rocchi, in attesa anche dei successivi gradi di giudizio per gli arbitri già squalificati, per la prossima stagione di Serie A e B, almeno inizialmente, avrà a disposizione solo 46 dei 51 arbitri previsti, considerando anche le recenti dimissioni di Calvarese per motivi personali.