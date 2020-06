“La Calabria soffre di un evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti, soffre la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram” qualche giorno fa sulla pagina www.easijet.com della compagnia inglese”che, cambiando repentinamente la sua rotta di comunicazione, prosegue “ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Arrampicati fino alla città di montagna di MoranoCalabro - www.borghipiubellid’italia.it - per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere ed apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione”.

Polemiche sui social, indignati i governatori della Calabria, la compagnia aerea ritratta e chiede scusa per aver menzionato mafia e terremoti, spiegando ai lettori che lo sviluppo dell’aeroporto di Lamezia Terme è in cima al loro programma di management, oltre al fatto di averle dato una priorità assoluta per la riapertura del 15 giugno. Poche significative righe per sottolineare la bellezza di questo pezzo di Magna Grecia e delle sue primitive atmosfere per vacanze da outsider, laddove il Mediterraneo acceca con la sua luce.

Anche se il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano risponde su internet a stretto giro di posta per smorzare l’animosità “la Compagnia aerea EasyJet ha chiesto scusa, non c’è altro da aggiungere”, la presidente di Fiavet Ivana Jelinic replica “ Errore intollerabile, distrugge l’immagine dell’Italia …” attaccando il comunicato d’oltremanica come denigratorio e sintesi di un pensiero negativo, radicato all’estero, che rende vani impegno e sacrifici degli operatori turistici.