L' Ocse è un organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un sistema di governo di tipo democratico ed un'economia di mercato. L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva che consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi membri.

L'Ocse, che ha sede a Parigi, conta attualmente 36 paesi membri (Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Nel rapporto pubblicato a gennaio 2024, secondo l'Ocse, l'Italia dovrebbe rilanciare gli investimenti, rafforzare le riforme in corso in materia di giustizia civile e concorrenza e affrontare il debito pubblico. Questo il riassunto:

L'economia italiana ha superato con successo le recenti crisi, ma ora sta rallentando a causa dell'inasprimento delle condizioni finanziarie. Per garantire una crescita forte e sostenibile nel lungo termine, l'Italia dovrebbe concentrare l'azione politica sul miglioramento del contesto imprenditoriale e della concorrenza, sul rafforzamento delle finanze pubbliche e sulla promozione della transizione verde.L'ultimo sondaggio economico dell'OCSE sull'Italia prevede una crescita economica dello 0,7% quest'anno, dopo lo 0,7% nel 2023 e l'1,2% nel 2025. Si prevede che l'inflazione complessiva diminuirà gradualmente dal 5,9% nel 2023 al 2,6% nel 2024 e al 2,3% nel 2025, in in linea con l'inflazione core che, secondo le previsioni, raggiungerà il 2,5% nel 2025. Gli investimenti pubblici hanno iniziato a riprendersi e si prevede che continueranno a sostenere l'economia nei prossimi anni.Il debito pubblico, pari a circa il 140% del PIL, è il terzo più alto dell'OCSE. Si prevede che la spesa pubblica per i costi legati all'invecchiamento e per il servizio del debito in percentuale del PIL aumenterà di circa 4,5 punti percentuali tra il 2023 e il 2040. Sono necessarie riforme fiscali e di spesa per contribuire a riportare il debito su un percorso più prudente. Un consolidamento fiscale costante per diversi anni è la priorità chiave della politica fiscale per ridurre durevolmente il debito pubblico, a partire dal 2025. La crescita della spesa deve essere contenuta, ma allo stesso tempo gli investimenti pubblici dovrebbero essere protetti per ridurre al minimo gli effetti collaterali negativi sulla crescita.Sono necessarie riforme del sistema pensionistico, soprattutto per ridurre le pressioni sulla spesa da parte dei pensionati ad alto reddito. Sono necessari ulteriori aumenti dell'efficienza amministrativa per creare risparmi sui costi insieme all'attuazione di riforme per migliorare la qualità dei servizi pubblici attraverso un'ulteriore digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei sistemi di appalto. Le revisioni della spesa in corso dovrebbero essere più ambiziose. Dal lato delle entrate, spostare le imposte dal lavoro alla proprietà e ai consumi proteggerebbe le entrate fiscali, rendendo al tempo stesso il sistema più favorevole alla crescita.Per sostenere la crescita a lungo termine è necessario ripristinare la crescita della produttività dopo la stagnazione dell'ultimo decennio. Le riforme in corso della giustizia civile e della pubblica amministrazione contribuiranno ad aumentare gli investimenti e la produttività delle imprese e ad accelerare l'attuazione dei piani di investimento pubblico aumentando l'efficienza del sistema giudiziario. Le barriere normative alla concorrenza nei servizi dovrebbero essere ridotte per facilitare l'ingresso nel mercato di nuove imprese e aumentare la concorrenza.Aumentare l'occupazione è fondamentale per rendere la crescita più vantaggiosa per tutti. Il tasso di occupazione è tra i più bassi dell'OCSE a causa dell'elevata disoccupazione giovanile e della bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Il rafforzamento dell'istruzione tecnica e del sistema di formazione porterebbe più giovani e persone vulnerabili nel mercato del lavoro. La partecipazione femminile al mercato del lavoro deve essere aumentata ampliando l'accesso all'istruzione pubblica per la prima infanzia. Sarebbero utili anche misure per incentivare ulteriormente il congedo di paternità, anche introducendo una “quota padre” nel diritto condiviso al congedo parentale.La bassa intensità energetica dell'economia e le abbondanti risorse solari mettono l'Italia in una buona posizione per realizzare la transizione climatica, ma il ritmo di riduzione delle emissioni è rallentato negli ultimi dieci anni. Sono necessari ulteriori sforzi politici per accelerare la riduzione delle emissioni e l'adattamento ai cambiamenti climatici: le accise sui combustibili fossili dovrebbero essere aumentate ove possibile e più strettamente allineate al contenuto delle emissioni di combustibili fossili come nei piani recenti. Le complesse procedure di autorizzazione che frenano l'installazione di capacità di energia rinnovabile devono essere semplificate per raggiungere gli obiettivi annuali di installazione. I trasporti potrebbero essere ulteriormente decarbonizzati investendo nella rete ferroviaria, riducendo il trattamento fiscale favorevole del diesel rispetto alla benzina e promuovendo i veicoli elettrici anche attraverso un maggior numero di stazioni di ricarica.

Per informazioni più dettagliata, consultare gli studi sul panorama economico italiano.