Veneto: da domani 11 maggio 2020 l’ASL invia le lettere ai guariti da Coronavirus per la donazione del plasma.

Da domani 11 maggio 2020 i guariti dall’infezione da coronavirus (oltre 3000), riceveranno la comunicazione dell’asl di appartenenza per la donazione del plasma, che come conosciamo, presenta gli anticorpi contro l’rna virus covid-19 (o per lo meno si presume esserci in tutti).

“La Regione del Veneto richiede cortesemente la collaborazione della popolazione per compiere un ulteriore passo sul cammino della sfida alla pandemia da virus Sars-COV-2 che è responsabile della malattia Covid 19”

La lettera invita ad una responsabile donazione del plasma alla fine di vincere la battaglia contro il virus e prevenire possibili, inoltre l’asl vorrebbe congelare parte del plasma per ogni emergenza futura.

“Lei potrebbe essere la persona che stiamo cercando: la preghiamo perciò di poter aderite alla nostra iniziativa e di comunicarci la sua disponibilità ad essere contattato dal Centro Trasfusionale della sua provincia di residenza - conclude la lettera che sarà inviata ai guariti da Covid19 - per avere maggiori e più precise informazioni in merito e magari poter concordare un appuntamento per una visita preliminare”.