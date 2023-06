UMM, storica label italiana conosciuta in tutto il mondo da chi ama l'elettronica ed in particolare la house, il 9 giugno '23 pubblica "Strange World", un brano prodotto da due top dj ed un produttore internazionale che si per la prima volta si sono uniti per questo progetto. Cristian Marchi, Gianluca Motta e Visnadi fanno infatti ballare il mondo da decenni e non hanno bisogno di presentazioni. Questa volta, con l'aiuto di Paolo Sandrini, produttore e hit maker d'eccellenza (oltre a mille altri ha collaborato anche con Gigi D'Agostino), hanno collaborato ad un progetto comune.



La loro versione di "Strange World" è infatti la cover di una indimenticabile pop song uscita nel 1995, il più grande successo di Kè. L'estate '23 è alle porte e "Strange World, grazie a Cristian Marchi, Gianluca Motta e Visnadi farà di nuovo il giro del mondo nei nei club, grazie a dj set scatenati... ed entrerà senz'altro nelle playlist di tanti, regalando, melodia, ritmo ed emozioni.



Non è un caso che un brano di questo potenziale esca su UMM, una delle più storiche label italiane. UMM sta per Underground Music Movement. Fondata originariamente a Napoli da Flying Records nel 1991, è stata una delle prime label italiane a pubblicare musica house e progressive. Nel 1997 UMM entrò nell'universo Media Records, dov'è tutt'ora, grazie al rilancio 2023 firmato Gianfranco Bortolotti, il creatore di Media Records e Gianluca Motta, dj producer con all'attivo tante hit e mille serate, nel ruolo di label manager e coordinatore artistico del progetto. Tra i classici del catalogo UMM ci sono quelli firmati da miti come i Daft Punk. Nel 1994 UMM pubblicò infatti in Italia un vinile che conteneva due diverse versioni di "The New Wave" e due di "Assault". Ci sono poi brani firmati Visnadi, tra gli artisti del mondo UMM ancora oggi, MAW (Masters at Work), Todd Terry Roger Sanchez e Francesco Farfa.



UMM su Instagram

https://www.instagram.com/umm_mediarecords