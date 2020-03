La FEDERDISTAT-CISAL Vigili del Fuoco lancia allarme Pandemia. Abbiamo chiesto anche al Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE di tutelare i Vigili del Fuoco.

In questi giorni di grande emergenza Coronavirus vorremmo sottoporre all'attenzione la delicata situazione nella quale si trovano ad operare i Vigili del Fuoco su tutto il territorio nazionale, impegnati costantemente nell’affrontare interventi di soccorso.

E’ di tutta evidenza che gli operatori si trovano a contatto, sul territorio, con una moltitudine di persone, verso le quali devono, non solo dimostrare, ma anche apparire rispettosi della profilassi disposta dalle Autorità sanitarie e del Governo. Come prestabilito il “tampone” viene eseguito solo se gli stessi manifestano evidenti sintomatologie o sia accertato il contatto con soggetti contagiati. Tuttavia la “missione” dei Vigili del Fuoco sovraespone necessariamente i propri operatori al contatto quotidiano con la cittadinanza e, pur operando con le precauzioni necessarie, l’elevata possibilità di trasmettere o ricevere il Covid19 è innegabile.

Al riguardo si aggiunga come la carenza di DPI e mascherine in particolar modo, non consentendo agli operatori di agire perseguendo adeguatamente le esigenze di profilassi richieste, aumentando l’indice di pericolosità per tutti. Sappiamo quanto abbia a cuore lo spirito con i quali i Vigili del Fuoco e tutte le altre forze dell’ordine stanno affrontando questa pandemia. Siamo consapevoli come questa sia una lotta contro il tempo e con l’adozione di misure stringenti che comportano disagi e sofferenze per tutti.

Proprio in virtù di queste esigenze di profilassi, chiediamo di considerare la necessità di ricorrere al “tampone”per tutti gli operatori dei Vigili del Fuoco, anche asintomatici, atteso l’alto rischio di contagio e di trasmissibilità derivate dal loro lavoro. Tutti noi seguiamo il protocollo, uscendo di casa solamente per necessità e per svolgere il servizio sperando, di non essere, al nostro rientro, il veicolo di contagio per chi ci sta vicino.

Chiediamo alla Politica Nazionale, alle istituzioni e a tutti i Presidenti di Regione di attivarsi nel dare la possibilità a tutti gli operatori dei Vigili del Fuoco, di poter eseguire, il prima possibile, il “tampone”, limitando l’epidemia e salvaguardando la salute dei nostri familiari. Le medesime richieste sono state sottoposte all’attenzione dei vertici del Corpo senza però essere state accolte. La finalità della presente richiesta per permettere ai Vigili del Fuoco di continuare a garantire il soccorso tecnico urgente su tutto il territorio Nazionale.



Nicola Basile

Segretario Nazionale FEDERDISTAT-CISAL Vigili del Fuoco