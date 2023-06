Il nuovo corso di UMM a cura del deus ex machina Gianfranco Bortolotti con l'aiuto di Gianluca Motta sta già dando ottimi frutti (musicali). Eccone due.



Il primo è una nuova versione di "Take Me Away" dei Cappella. Luca Guerrieri, DJ producer italiano noto per successi come "Harmony", dà il suo tocco personale al brano, uno dei maggiori successi di Cappella. Pubblicata originariamente nel 1992 e prodotta da un team di Gianfranco Bortolotti (che sta curando personalmente il nuovo capitolo della label UMM nel 2023 insieme a Gianluca Motta), "Take Me Away" è caratterizzata dalla potente voce di Loleatta Holloway, che regala un bel po' di energia. In questo nuovo remix dà ancora energia, ma porta chi ascolta e balla in un mondo fatto di groove e musica house. Come Loleatta continua a ripetere: "Voglio dire sì, portami via, baby", "I wanna say yes, take me away, baby".



Ecco poi Ian F con "Motivetto (1932)". Scritta da Galdieri e Dan Caslar e poi interpretata tra gli altri da Mario Latilla (il padre del celebre Gino) e dall'Orchestra di Pippo Barzizza "Quel motivetto che ti piace tanto" è una canzone che abbiamo tutti nelle orecchie... E che mette allegria. Grazie ad UMM ed Ian F. torna "Motivetto (1932) torna a far muovere a tempo l'Italia e non solo nell'estate '23. Il groove questa volta è decisamente house, ma la sostanza è la stessa: buon umore e dance music.



