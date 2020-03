Lunedì è stata la giornata del Redmi K30 Pro e del K30 Pro Zoom Edition. Non perché questi smartphone siano stati presentati ufficialmente, ma perché on-line sono apparse molte notizie che li riguardano.

Il Redmi K30 Pro è stato mostrato in alcune foto (in realtà quelle foto potrebbero mostrare anche la variante Zoom Edition, visto che il design dovrebbe essere identico) ed il Redmi K30 Pro Zoom Edition è stato confermato direttamente dallo stesso presidente di Xiaomi.

Inoltre, nello stesso giorno sono apparse anche quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche di questi due smartphone. Insieme alle caratteristiche sono stati indicati anche i possibili prezzi.

Se tutto venisse confermato il Redmi K30 Pro ed il K30 Pro Zoom Edition diventerebbero fin da subito dei best-buy.



Caratteristiche tecniche del Redmi K30 Pro

Display: Super AMOLED, 6.4″ Full HD+, vetro Corning Gorilla Glass 5

CPU: Qualcomm Snapdragon 865

GPU: Adreno 650

RAM: 8GB

Memoria interna: 128/256 GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G e 5G, VoLTE, WiFi, Bluetooth, GPS, NFC

Fotocamera frontale: 20MP

Fotocamera posteriore: quadrupla (64MP, Sony IMX686, OIS + 13MP, Samsung ISOCELL S5K3L6 + 2MP, sensore per le macro + 2MP, sensore per il calcolo della profondità di campo), flash LED

Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, jack audio da 3.5 mm, utilizzo nanotecnologia P2i per la resistenza agli schizzi



Caratteristiche tecniche del Redmi K30 Pro Zoom Edition

Display: Super AMOLED, 6.4″ Full HD+, refresh rate 60Hz, vetro Corning Gorilla Glass 5

CPU: Qualcomm Snapdragon 865

GPU: Adreno 650

RAM: 12GB Memoria interna: 256GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G e 5G, VoLTE, WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth, GPS, NFC

Fotocamera frontale: 20MP (Samsung ISOCELL S5K3T2)

Fotocamera posteriore: quadrupla fotocamera (64MP, Sony IMX686, OIS + 13MP, Samsung ISOCELL S5K3L6 + 13MP, Samsung ISOCELL S5K3M5, teleobiettivo con zoom ottico 5x, OIS + 2MP, sensore per le macro), flash LED

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, jack audio da 3.5 mm, utilizzo nanotecnologia P2i per la resistenza agli schizzi