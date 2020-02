Le lasagne al pesto sono una ricetta originale e semplice da preparare a base di strati di sfoglie di pasta, con l'aggiunta di parmigiano e pesto alla genovese (dal Blog senza glutine).

Un primo piatto al forno davvero gustoso, ideale in ogni occasione, conosciuto anche con il nome di Lasagne alla Portofino.

In questo piatto le lasagne presentano tutti i sapori della Liguria che si faranno apprezzare anche dai vegetariani.

Come al solito, trovi la ricetta stampabile alla fine del post

Ingredienti

Per le lasagne:

8 sfoglie velo di lasagne senza glutine

50 g di Parmigiano Reggiano da grattugiare

Per la besciamella senza lattosio:

500 ml di latte di riso consentito

30 ml di olio extravergine di oliva

90 g di farina di riso consentita

sale

pepe

Per il pesto leggero:

10 foglie basilico

20 g di pinoli

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

30 g di Parmigiano Reggiano da grattugiare

Preparazione

Prepara la besciamella: scalda il latte di riso e insaporiscilo con una macinata di pepe. In una casseruola a parte, versa l’olio extravergine e aggiungi la farina, mescolando energicamente con una frusta per evitare la formazione di grumi. Quando la farina si sarà completamente amalgamata, unisci il latte di riso caldo, insaporisci con un pizzico di sale e, continuando a mescolare, fai addensare il tutto fino a ottenere una besciamella cremosa. Trasferisci la besciamella in una ciotola e mettila da parte, lasciandola intiepidire.

Nel frattempo, prepara il pesto: metti nel bicchiere del mixer le foglie di basilico, lavate e asciugate, i pinoli e il Parmigiano Reggiano grattugiato, e frulla fino a ottenere un composto omogeneo. Unisci il cucchiaio di olio e mescola. Incorpora il pesto alla besciamella, ormai tiepida, e amalgama bene il tutto.

Prendi 8 stampini di alluminio monoporzione e versa in ognuno 1 cucchiaino di besciamella, distribuendola bene sul fondo e sui bordi. Comincia ad assemblare le lasagnette, alternando gli strati di sfoglia alla besciamella al pesto, terminando con quest'ultima. Puoi scegliere se ritagliare quadrati di pasta più grandi, per ottenere un effetto fazzoletto, o della misura esatta degli stampini.

Metti le lasagnette in forno già caldo a 180° C. e fai cuocere per 15 minuti. Sforna e servi subito.