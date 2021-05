Italia Viva, dalle proprie pagine social, ha informato i sostenitori dell'esito incredibile che avrebbe ricevuto l'iniziativa promossa dal partito nel fine settimana, con ben 500 banchetti allestiti in tutta Italia per far conoscere il proprio programma, presente e futuro.

"Non ci sono parole per commentare l'entusiasmo e la passione che avete portato nelle piazze italiane in questi due giorni con oltre 500 banchetti, per raccontare della nostra casa riformista e delle battaglie su cui siamo impegnati ogni giorno con coraggio e determinazione. GRAZIE!"

A riprova di tanto entusiasmo, la stessa Italia Viva ha mostrato, sempre via social, la calca delle persone che affluivano alle postazioni...

E a conclusione dell'iniziativa, esplode così la soddisfazione degli organizzatori:

"Grande successo per il primo week end di mobilitazione che Italia Viva ha promosso in tutte le piazze d'Italia".

A dimostrarlo, insieme alle dichiarazioni, anche le immagini pubblicate dal partito in una pagina dedicata sul suo sito web dal titolo IV inpiazza, grande successo per il primo week end di mobilitazione in tutta Italia...

In pratica, il partito di Matteo Renzi si è emozionato perché ai banchetti erano addirittura presenti non solo dei rappresentanti di Italia Viva ma, in alcuni casi, anche loro parenti e familiari a fare da contorno!

Un successo enorme!