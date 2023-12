Sei un genitore in cerca di manga adatti ai tuoi piccoli lettori? Vediamo tre serie adatte a tutte le età!



Doraemon

Un'icona nelle case giapponesi, "Doraemon" racconta le vicende di Nobita, un ragazzo accompagnato da un gatto-robot proveniente dal futuro. Quest'ultimo lo assiste nell'affrontare le sfide quotidiane attraverso gadget futuristici. Le storie affrontano temi quali amicizia e coraggio, offrendo insegnamenti preziosi in modo divertente e leggero, e mostrando le conseguenze delle azioni con un tocco educativo.





Astro Boy

Riconosciuto come il pioniere del manga, Osamu Tezuka ha dato vita a "Astro Boy", una coinvolgente narrazione che segue le avventure del giovane robot Astro nella sua ricerca per comprendere il significato dell'umanità. La simpatia e l'affabilità di Astro Boy lo hanno reso un'icona in un mondo che si impegna nella battaglia contro qualsiasi forma di discriminazione e ingiustizia.



Pokémon

Per gli appassionati di Pokémon, questa saga racconta le peripezie di Red e Blue nell'affascinante universo delle piccole creature. Si tratta di una lunga serie a fumetti che adatta i celebri videogiochi dedicati ai Pokémon, originariamente sviluppati per le console portatili Nintendo dal 1995 ad oggi. La serie si articola in varie saghe, ognuna contraddistinta da ambientazioni e personaggi unici, correlati agli episodi cui si riferisce.