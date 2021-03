Anche senza comunicarne il nome, era stato lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, ad annunciare l'accordo tra un'azienda operante in Italia ed un'azienda titolare di brevetto, per la produzione nel nostro Paese di un vaccino anti-Covid.

Chi sarà a produrre un vaccino anti-Covid in Italia? La multinazionale statunitense Thermo Fisher Scientific, che nel nostro Paese ha due sedi, una a Monza e l'altra a Ferentino, in provincia di Frosinone.

Thermo Fisher Scientific ha più di 55 sedi dislocate in vari paesi in quasi ogni parte del mondo, con un fatturato annuo che supera i 25 miliardi di dollari e oltre 75.000 dipendenti.

Quale sarà il vaccino prodotto da Thermo Fisher Scientific? Anche questo non è dato sapere, perché l'azienda non lo ha comunicato, almeno per il momento.

Fonte: Agi