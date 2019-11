Pausa nazionali per il calcio, con la Serie A che tornerà di nuovo in campo il 23 novembre, con l'anticipo tra Juventus e Atalanta che si disputerà alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo.

L'Italia di Mancini affronterà in settimana la Bosnia Erzegovina, alle ore 20.45 di venerdì 15 novembre allo Stadio "Bilino Poje" di Zenica, e successivamente l'Armenia, lunedì 18 novembre al "Renzo Barbera" di Palermo, ore 20.45.

I due incontri sono partite ufficiali per gli Europei 2020, appuntamento a cui l'Italia si è già comunque qualificata vincendo finora tutte le partite disputate nel proprio girone.

Quindi, anche complici gli infortuni, il commissario tecnico ha potuto convocare dei nuovi giocatori che potrà vedere all'opera e valutare inseriti all'interno del proprio modulo di gioco.

Così, gli infortunati Verratti, Berardi e Spinazzola, sono stati sostituiti da Tonali, Cistana, Castrovilli e Orsolini che però non dovranno dimenticare che l'Italia punta comunque a proseguire la propria striscia record di successi per conquistare altri punti utili, sia per finire tra le teste di serie al sorteggio dell’Europeo, sia per migliorare il ranking FIFA in vista del sorteggio alle qualificazioni al Mondiale del 2022.





Di seguito l'elenco dei convocati.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);



Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).



Come nota di colore, in questo raduno fa il suo debutto, come capo delegazione della comitiva azzurra, Gianluca Vialli.