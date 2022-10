"I costi delle bollette sono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori.Il Governo è al lavoro per rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività, con l’obiettivo di far fronte a questa difficile situazione.La nostra priorità è mettere un argine al caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale.Gli italiani chiedono risposte immediate, e noi gliele daremo. Non c’è più tempo da perdere".

Una o uno - fate voi - che di domenica perde tempo a pubblicare sul proprio profilo social una minc.... simile, considerando che da settimane, se non da mesi, gli italiani attendono un provvedimento su un problema noto ormai anche al più inconsapevole degli inconsapevoli, può significare solo una cosa: che la sora Meloni non sa che cosa fare.

Riconosciamogli (o riconosciamole) il fatto che chiunque al suo posto avrebbe avuto lo stesso problema... ma c'è comunque anche la possibilità di starsene zitti e di aprir bocca solo quando si ha qualcosa di serio da comunicare.

Evidentemente, una strada poco conosciuta da chi finora ha vissuto e prosperato esclusivamente grazie alla propaganda.