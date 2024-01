Un nodo parecchio dibattuto anche durante il Sinodo sulla Sinodalità di qualche mese fa e ora destinato ad essere centrale per la seconda parte dell'assemblea fissata per l'autunno di quest'anno.

Per molti riformatori consentire ai preti di metter su famiglia potrebbe arginare il problema del crollo delle vocazioni che, in previsione, rischia di mettere in seria crisi l'organizzazione ecclesiale in tanti paesi ormai toccati da una secolarizzazione galoppante.