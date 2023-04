Se ti interessi di spiritualità, Karma, reincarnazione ed evoluzione spirituale, puoi vedere di seguito il video completo del mio webinar "Anima Gemella".

Si tratta di una videolettura, tratta dai seminari che regolarmente tengo su tematiche spirituali, della durata di 1 ora e 45 minuti dove potrai approfondire in ogni dettaglio il tema dell'Anima Gemella: chi sei tu e come sei giunta, anima immortale, in questo Universo, come e perché è stata creata per te una Anima Gemella, quale è il suo scopo nella tua vita e nel tuo Karma, quali relazioni si instaurano, ora e per sempre, con la tua Anima Gemella, e tanti altri dettagli ed approfondimenti correlati come, ad esempio, l'Universo Olografico, le Dimensioni Spirituali, il Dolore Originario ed i Registri Akashici, la Reincarnazione ed altri ancora.

Ti Auguro una Buona Visione!