Quando abbiamo trattato le 10 alternative gluten free alla pasta, abbiamo parlato velocemente gli spaghetti di zucchine, ma, partendo dal presupposto che ogni verdura che non contenga glutine ed abbia un po’ di consistenza, si presta bene a questo ruolo, anche le patate. (Da Blog Senza Glutine)

Tutto sta nel condimento ed oggi abbiamo abbinato alle patate un delicato ragù di zucca e funghi.

Lo strumento per realizzare questo tipo di spaghetti è l'affetta verdure girevole.

È certamente lo strumento più diffuso per ricreare “spaghetti di verdura” molto realistici. Il suo prezzo si aggira tra i 25 e i 40 euro ed è venduto solitamente con tre lame intercambiabili per ottenere spaghetti di spessore diverso. Disponibile online e nei negozi di alimentazione naturale.





Ingredienti per 4 persone

4 patate grandi

300 g di zucca

8 funghi shiitake

olio extravergine di oliva

1/2 cipolla

Preparazione



Gli “spaghetti”

Lavate e pelate le patate, quindi spiralizzatele con uno strumento apposito o tagliatele a listarelle molto sottili con il coltello. Sbollentatele per 4/5 minuti in acqua salata, oppure cuocetele a vapore per 3/4 minuti.



Il ragù

Tagliate la cipolla a dadini e fatela rosolare in una padella antiaderente con un filo di olio extravergine.

Appena avrà preso un po’ di colore aggiungeteci gli shiitake, che avrete nel frattempo strizzato e tagliato a dadini; continuate a cuocere per circa 10 minuti.

A parte grattugiate la zucca o tagliatela a dadini molto piccoli e aggiungetela in padella con la cipolla e i funghi.

Cuocete velocemente a fiamma alta per circa 5 minuti avendo cura, nel caso ce ne fosse bisogno, di aggiungere un mestolo di acqua calda.

Aggiungete le patate e saltate tutto in padella per un paio di minuti a fuoco vivo.