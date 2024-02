L’idea di realizzare il progetto “COCOON - Nomadic Wellness”, un villaggio del benessere itinerante, nasce da Paolo Locci, un acrobata del circo contemporaneo, che da qualche anno si è avvicinato anche al mondo dei massaggi thailandesi e delle saune finlandesi. Il suo spirito nomade, unito all’attività di acrobata circense, si è combinato al meglio con queste pratiche olistiche, dando vita a questo progetto innovativo. Lo scopo più profondo di COCOON è quello di creare uno spazio protetto di Ascolto, Rispetto e Armonia, un luogo di rigenerazione e cura di sé stessi.

Il villaggio itinerante sarà composto da una sauna nomade e una tenda glamping, un luogo dedicato ai massaggi thailandesi ma anche uno spazio di condivisione che potrà accogliere altre discipline olistiche. Una volta su ruote, il potere della Sauna Finlandese e quello decontratturante dei massaggi Thailandesi, potranno arrivare ovunque ve ne sarà bisogno, dai festival agli eventi privati fino a grandi spazi immersi nel verde.

Per sostenere Paolo Locci nella realizzazione di COCOON è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - con un obiettivo economico di 15mila euro per far sì che il progetto diventi realtà.



Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/cocoon-nomadic-wellness-sostieni-il-progetto-di-paolino-per-costruire-un-villaggio-nomade-del-benessere/