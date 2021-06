Continua anche oggi il pellegrinaggio in Europa della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per comunicare ai rappresentanti delle varie nazioni dell'Unione il via libera ai rispettivi Pnrr. Questa mattina fera la volta dl Belgio.

A margine dell'incontro avuto con il premier belga Alexander De Croo, la von der Leyen ha commentato negativamente le norme approvate dall'Ungheria per vietare la diffusione ai minori di materiale che tratti l'argomento omosessualità, aggiungendo che discrimina chiaramente le persone in base al loro orientamento sessuale.

Per rendere ancor più grottesco il quadro, da sottolineare che le nuove norme fanno parte di un più ampio disegno di legge contro la pedofilia!

"Ho incaricato i commissari responsabili di inviare una lettera alle autorità ungheresi - ha dichiarato la presidente Ue - per esprimere tutte le nostre preoccupazioni legali prima che il disegno di legge entri in vigore". Questo disegno di legge, ha aggiunto la von der Leyen, "va contro i valori fondamentali dell’Unione europea: dignità umana, uguaglianza e rispetto dei diritti umani. Non scenderemo a compromessi su questi principi. Io credo in un’Unione europea in cui ciascuno è libero di essere chi è e di amare chi vuole. Credo in un'Europa che abbracci la diversità. Userò tutti i poteri della Commissione per far sì che i diritti di tutti i cittadini dell'Ue siano garantiti, chiunque siano e ovunque vivano all’interno dell'Unione europea".