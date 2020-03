L'Istituto Superiore di Sanità ha fornito alcune indicazioni sul tema Covid-19 e bambini in relazione a come far fare loro movimento in casa... giocando. L'ISS, infatti, ha sottolineato l’importanza di svolgere attività fisica anche in questo periodo in cui i bambini sono costretti a restare in casa.

In base all’età, i genitori potranno proporre diverse attività.

Per i più piccoli da 0 a 6 mesi sono consigliati giochi davanti allo specchio. Quando già sono in grado di camminare si possono inventare giochi sull’imitazione degli animali e percorsi di psicomotricità, come superare un ostacolo.





Queste, invece, le attività adatte a tutte le fasce d’età:

• ballo, salti, capriole, stretching, per migliorare la coordinazione dei movimenti

• la musica per favorire il movimento e la coordinazione, stimolare il linguaggio e l’apprendimento

• il disegno e la manipolazione con paste modellabili per stimolare la creatività, la motricità e gli aspetti sensoriali

• la lettura comune ad alta voce e poi autonoma per stimolare il linguaggio, l’apprendimento e l’interazione.





Nella pagina seguentewww.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisicasono disponibili tutte le indicazioni per fasce d’età per le attività fisiche di bambini e ragazzi... e non solo.