Si avvicina il 17 marzo, giorno di San Patrizio, da sempre caratterizzato sia dal lato religioso, che da quello profano, a cui si ispirano numerose leggende. E per l'occasione nel Salento, e in generale in tutta la Puglia, fervono gli appuntamenti tra birra, gadget verdi e tanta musica: da Lecce a Taranto, da Porto Cesareo ad Oria, fino a Bari, c'è solo l'imbarazzo della scelta.