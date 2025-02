Con dei post su Facebook ed Instagram e attraverso il suo sito il soprano Jessica Pratt dà il suo ultimo saluto al padre, scomparso il 30 Gennaio:

Papà, ieri, si è serenamente spento.

Grazie di cuore a tutti per la gentilezza dimostrata in quest’ultimo mese. Sarò sempre grata per il tempo che ho potuto trascorrere con lui in queste settimane. Siamo stati insieme, parlato a lungo e ci siamo detti tutto ciò che dovevamo dirci.

Nelle scorse settimane gli ha fatto davvero piacere ricevere i vostri messaggi da tutto il mondo. Sappiate che, anche se non sempre riusciva a rispondere, li ha letti tutti e li ha custoditi nel cuore.

È stato particolarmente colpito dallo scoprire, dai messaggi, quanti dei suoi ex studenti fossero diventati insegnanti di musica, musicisti professionisti o avessero trovato il modo di mantenere la musica nella loro vita.

Era un uomo forte e orgoglioso, ma soprattutto positivo, giocoso, affettuoso e gentile.

Mi mancherà immensamente.

Jessica

Recentemente Jessica Pratt aveva annullato dei concerti perché il padre, malato di cancro, era ormai in fase terminale.