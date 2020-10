Chi non muore, si rivede. Specialmente in tempi di pandemia, il proverbio è quanto mai indicato. E chi è che si rivede? Il Comitato operativo anti Covid che si riuniva e riprenderà a farlo presso la sede della Protezione civile, così come era accaduto nella scorsa primavera.

Un primo incontro si è già svolto oggi presenti il capo del capo del Dipartimento Angelo Borrelli, coadiuvato dal commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri che, in videoconferenza, si sono sentiti con diverse autorità locali, presidenti di regione compresi.

D'altra parte, come dimostra l'andamento del contagio in altri Paesi europei a partire da Francia e Spagna, anche in Italia la curva dei nuovi casi ha ripreso a crescere ed è probabile che il loro numero aumenterà nei prossimi giorni, anche a seguito della riapertura delle scuole.

Oggi, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervistato a Rainews 24, ha detto che il Governo esclude un nuovo lockdown, ma le attuali misure andranno rafforzate per contenere l'impatto economico causato da quella che anche lui ha definito come "seconda ondata".

Nel Consiglio dei ministri di questo lunedì, sarà anticipato il testo del nuovo dpcm che, pare, vedrà l'obbligo di utilizzare le mascherine anche all'aperto e la chiusura anticipata dei locali, entro le 22. Il testo, però, sarà varato dopo il passaggio in Parlamento. Al momento sono esclusi nuovi lockdown, ma il numero di contagi in Italia non è quello di Francia e Spagna.

Nel frattempo, i propagandisti del sovranismo, tanto per non sbagliare, hanno già dichiarato di essere contrari alle decisioni del Governo, anche se ancora non sono state elencate... ma è un paradosso di poco conto sia per gli estremisti di destra che per coloro che li votano.